Actievoerders plaatsen verkeersborden tegen ongezonde lucht in steden

Vandaag hebben bezorgde burgers in zes steden een verkeersbord onthuld met “Let op, ongezonde lucht” erop. Dit deden zij bij één van de vieste straten in hun stad.

Bij deze straten is de lucht zó vervuild dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. Met het bord willen de burgers, Luchtwachters genaamd, de gemeente en inwoners bewust maken van de ongezonde lucht.

De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht. In totaal doen ruim 300 Luchtwachters verspreid over het hele land mee, samen met Milieudefensie. Ze willen dat hun gemeenten zo snel mogelijk maatregelen nemen voor gezonde lucht.

Let op, ongezonde lucht

Het verkeersbord is onthuld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven. De waarschuwing werkt. “Ik vind het schokkend te lezen”, zegt een passerende fietster in Amsterdam. “Ik fiets hier elke dag naar mijn werk dus kom er elke dag langs. Er moet zo snel mogelijk wat gebeuren, want dit is zorgelijk.”