Grote politieactie tegen online kopers drugs

De politie heeft 14 en 15 februari een landelijke ‘knock and talk’-actie gehouden en daarbij zijn 37 personen thuis bezocht die verdovende middelen hebben besteld via de darkmarket Hansa Market.

Op hetzelfde moment voerde de DEA (Drug Enforcement Administration) in samenwerking met de Nederlandse politie in de Verenigde Staten een soortgelijke actie ‘Operation Decrypt’ uit en werkte samen met meerdere overheidsinstanties zoals de FBI en HSI (Homeland Security Investigations). De personen die door de politie thuis zijn bezocht, werden zich ervan bewust dat zij niet zo anoniem zijn op het darkweb als ze mogelijk dachten.

Onderzoek

In de zomer van 2017 nam de politie de darkmarket Hansa Market over en haalde die na bijna een maand vervolgens offline. Met de informatie uit het onderzoek ‘Gravesac’ heeft de politie de afgelopen maanden tientallen personen opgespoord die verdovende middelen hebben besteld via de Hansa Market. Tijdens de ‘knock and talk’-actie van woensdag 14 en donderdagochtend 15 februari zijn rechercheurs van de Landelijke Recherche naar de huisadressen van een aantal personen gegaan van wie de identiteit is achterhaald. Daarna volgde een gesprek met hen over hun strafbare gedragingen. Deze personen wonen verspreid in Nederland en hebben zowel hard, - als softdrugs besteld, zoals cocaïne, LSD, hash, weed en XTC.

Afgelopen week heeft de politie een 25-jarige man uit Wilp aangehouden, omdat hij 150 xtc-pillen had besteld via het darkweb. Operation Mirum is een eerste aanzet om Nederlandse kopers op Hansa Market te vervolgen. Bij de kopers die meer hebben besteld dan een gebruikershoeveelheid, wordt de afdoening door het Openbaar Ministerie - naar aanleiding van het gesprek - bepaald.

Bewustwording

Volgens de politie en het Openbaar Ministerie is een gesprek over de strafbaarheid van dergelijke gedragingen op zijn plaats. Doel van ‘Operation Mirum’ is de bewustwording over de gevolgen en risico’s van criminaliteit op het darkweb. Nanina van Zanden, projectleider van het darkweb team van de politie: “Het mag duidelijk zijn dat het darkweb geen criminele vrijplaats kan zijn waar ieder toezicht van de overheid ontbreekt. Deze ‘knock and talk’-actie laat zien dat niemand ervan uit kan gaan anoniem te blijven op het darkweb.

Daarnaast biedt de politie mensen hulp als er sprake is van problematiek rondom het gebruik van drugs of als een adres van iemand voor criminele doeleinden is gebruikt. We willen mensen oproepen die drugs hebben gekocht via het darkweb en een bezoek van de politie niet willen afwachten, zich te melden bij ons”. Voor meer informatie zie bijgaand tipformulier. Operation Mirum is de start van meerdere acties die de politie dit jaar op het darkweb zal gaan uitvoeren.