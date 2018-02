Lady Maya, zeearend en icoon vogelsafari Beekse Bergen, verdwenen na ruzie met meeuwen

Lady Maya, de Amerikaanse zeearend is afgelopen dinsdag na een ruzie met een groepje meeuwen niet teruggekomen tijdens de roofvogelsafari. Ze is weggevlogen vanaf Beekse Bergen. Dit meldt het Safaripark op Facebook.

Op hun Facebook-pagina schrijft Beekse Bergen 'Lady Maya leeft al 27 jaar in ons park en is een ‘icoon’ geworden van de educatieve roofvogelsafari. Wij vinden haar dan ook graag snel terug zodat Maya weer snel in haar vertrouwde omgeving is. Waar het gaat om het verwonderen over onze natuur speelt Lady Maya in de roofvogelsafari’s een indrukwekkende rol.'

Zoektocht naar 'pittige dame' Maya

Safaripark Beekse Bergen meldt verder dat hun roofvogelverzorgers inmiddels in een zeer ruime cirkel rond Beekse Bergen zoeken naar Maya. Ze hebben daarbij de hulp ingeroepen van hun trouwe facebookvolgers om mee uit te kijken naar de vogel. Voor het laatst hebben ze een telemetrie-signaal is opgepakt in de buurt van Udenhout en Loonse en Drunense duinen. Maar dat hoeft niet te beteken dat ze daar nog in de buurt is.

Wie denkt de vogel gezien te hebben, wordt verzocht dit op Facebook te melden via een PB. Het park roept mensen op om Maya niet te benaderen. Ze is een pittige dame, maar zou ook angstig kunnen worden en verder weg vliegen.

