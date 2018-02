Oppositie trekt fel van leer in debat over afschaffing referendum, debat geschorst

De Tweede kamer ging vanavond in debat met D66-minister Kajsa Ollengren van Binnenlandse Zaken over het voornemen van het kabinet om het raadgevend referendum af te schaffen.

Debat geschorst

Inmiddels is het debat geschorst, totdat de Raad van State volgende week met een extra juridische toelichting komt. Daarna volgt een tweede termijn van het debat. SP-Kamerlid Van Raak wil een nader advies van staatsrechtdeskundigen en wil juridisch advies inwinnen voordat het debat verdergaat. Volgende week donderdag kan dan ook gestemd worden over de intrekkingswet. Dit schrijft het AD donderdag.

'Dikke vinger naar de bevolking'

Tijdens het debat bleek dat de oppositie niet begrijpt dat D66 toestaat dat een van haar kroonjuwelen de nek om wordt gedraaid en dat er geen referendum komt over het afschaffen van het referendum. SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft dit debat aangevraagd. Volgens hem wil het kabinet het referendum afschaffen, omdat de burgers zich in het Oekraïne-referendum één keer tegen het regeringsbeleid hebben uitgesproken. Hij noemt dat: 'Een dikke vinger naar de bevolking'. Ook Kamerleden van andere oppositiepartijen trokken flink van leer tegen Ollongren. Zo spreekt Henk Krol (50PLUS) van een aanval op de democratie. Thierry Baudet (FvD) en Femke Arissen (PvdD) hebben geen goed woord over voor Ollongren. Ze hebben ook kritiek op de 'haast' die Ollongren heeft om de wet in te trekken, zo week de krant.

Oud-D66-partijleider Jan Terlouw kritiek op eigen partij

Maar ook oud-D66-partijleider jan Terlouw heeft forse kritiek geuit op de werkwijze van zijn partij. Tijdens een bijeenkomst in Maastricht zei hij: 'Mijn eigen partij doet het, onze minister. Vind ik ernstig. En zo zie ik overal de democratie verzwakken, in plaats van versterken.'