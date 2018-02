Man licht via nep-app Marktplaatsverkopers op

Nep-app

De verdachte 'kocht' zijn spullen via Marktplaats door zijn slachtoffers ter plekke te laten zien via een nep-app dat het geld werd overgemaakt en vertrok vervolgens uiteindelijk dus zonder echt te hebben betaald.

Luxe levensstijl

De verdachte was duidelijk gesteld op een luxe levensstijl, maar had geenszins behoefte aan de bijbehorende kosten. En dus bestelde hij tal van telefoons, laptops, een verzameling champagne en dure tassen via Marktplaats. Aan de deur liet hij de verkoper op zijn eigen telefoon zien dat het geld werd overgemaakt. Maar in werkelijkheid ging het om een nep-app, of toonde hij slechts een vooraf gemaakt screenshot. Geld werd er nooit overgeboekt.

Wederzijds vertrouwen

De officier van justitie sprak op zitting van oplichting op grote schaal, ook nog eens via een website die juist drijft op wederzijds vertrouwen. Het vertrouwen van de slachtoffers is in ieder geval ernstig geschaad en zij leden ook nog eens financiële schade.

Eigen financieel gewin

'We hebben het niet over een paar tientjes', aldus de officier van justitie. 'Het gaat om bedragen tussen de 500 en 1500 euro, of zelfs meer. Verdachte heeft niet stilgestaan bij de gevolgen van zijn handelen, maar alleen eigen financieel gewin voor ogen gehad.'

Proeftijd

De 22-jarige verdachte heeft ondanks zijn leeftijd al meerdere soortgelijke feiten op zijn strafblad staan. Toen hij de feiten pleegde die bij de rechtbank werden behandeld, liep hij nog in twee proeftijden.

Voorwaardelijke straffen uitvoeren

De officier van justitie vroeg de rechtbank om 20 maanden gevangenisstraf op te leggen en de voorwaardelijke delen van eerdere straffen ten uitvoer te leggen. Op 28 februari doet de rechtbank uitspraak.

Medeverdachte

De rechtszaak van een medeverdachte, met wie de 22-jarige man de oplichtingen zou hebben gepleegd, werd een aantal maanden geleden al behandeld. Hij kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk opgelegd, met bijzondere voorwaarden.