Oxfam stelt onafhankelijk onderzoek in na wangedrag Haïti

Actieplan goedgekeurd

'Het actieplan is gisteren goedgekeurd door de algemeen directeur van Oxfam International, Winnie Byanyima, en door Oxfam’s Raad van Bestuur', zo laat Oxfam vrijdag weten.

Haïti

Winnie Byanyima: ‘Wat er in en na Haïti gebeurde is een ernstige smet op Oxfam’s naam. Dit gaat ons jarenlang achtervolgen, en terecht. We bieden onze excuses aan voor alles wat er gebeurd is. Maar dat is niet genoeg. Daarom lanceren we vandaag een grootschalig onderzoek en een uitgebreid pakket aan maatregelen om het wangedrag aan te pakken'.

Doorlichten

'We vragen de onderzoekscommissie, die volledig onafhankelijk zal werken, om de vroegere gang van zaken, ons beleid en onze cultuur door te lichten. Verder verdubbelen we per direct het aantal mensen dat zich bezig houdt met de bescherming van de mensen die we helpen. En we zetten een nieuwe database op die moet garanderen dat alleen betrouwbare referenties worden afgegeven voor (oud-)medewerkers’, aldus Byanyima

Schaamte

Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib in Nederland: ‘Ik schaam mij diep voor alles wat deze week naar buiten is gekomen. Wij staan naast de meest kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen in de meest moeilijke omstandigheden en wij moeten hen de maximale bescherming bieden. Dat Oxfam in meerdere gevallen heeft gefaald om die bescherming te bieden en medewerkers zich zo hebben misdragen is onvergeeflijk en we gaan deze mensen uit onze organisatie bannen.’

Oxfam publiceert intern Haiti-onderzoek uit 2011

Het interne onderzoek uit 2011 van Oxfam Groot-Brittannië dat het personeel onderzocht dat betrokken was bij het wangedrag in Haïti wordt zo snel mogelijk vrijgegeven. Dat kan nog niet vandaag omdat we zeker willen zijn dat de identiteit van getuigen en andere onschuldige mensen beschermd zijn. Begin volgende week hopen we het onderzoek openbaar te kunnen maken.

Winnie Byanyima: 'Op dit moment heb ik slechts twee prioriteiten voor Oxfam: het blijven ondersteunen van de miljoenen kwetsbare mensen waarmee we wereldwijd werken en lessen trekken uit fouten uit het verleden om ervoor te zorgen dat dergelijk misbruik en uitbuiting niet opnieuw gebeuren.'