Syriëgangers op Schiphol door Marechaussee

Deelname terroristische strijd

'Het gaat om twee mannen van 29 jaar uit Rotterdam, die sinds eind 2015 vermoedelijk hebben deelgenomen aan de terroristische strijd in Syrië', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag weten.

Onder begeleiding

Beide verdachten zijn kort geleden aangehouden in Turkije en vrijdag uitgezet naar Nederland. Zij kwamen begin van de middag aan met een vlucht uit Istanbul. Tijdens de reis werden zij begeleid door de marechaussee.

Strafzaak

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie was vorig jaar oktober al een strafzaak tegen de mannen begonnen. De zaak zou volgende week donderdag in hun afwezigheid worden behandeld.

Barcelona

Een derde verdachte in deze zaak, die tegelijkertijd met beide andere verdachten naar Syrië reisde, is begin 2017 aangehouden in Barcelona en overgeleverd aan Nederland. Hij zit sindsdien in voorlopige hechtenis. De strafzaak tegen hem wordt donderdag inhoudelijk behandeld.

Voorlopige hechtenis

De twee teruggekeerde Syriëgangers zijn vrijdagmiddag door de marechaussee overgedragen aan de politie. Zij zijn vervolgens in verzekering gesteld. De rechtbank Rotterdam behandelt maandag een vordering van de officier van justitie om hen in voorlopige hechtenis te houden.