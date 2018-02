Man (60) vrijgesproken in sexting-zaak met 14-jarig meisje

Vrijdag heeft de rechtbank in Zutphen een 60-jarige man uit Doetinchem om technische redenen vrijgesproken van sexting met een 14-jarig meisje. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

Niet op de tenlastenlegging

Volgens de rechtbank staat vast dat het meisje een selfie met ontblote borsten heeft gestuurd via de chatfunctie van Facebook Messenger. Deze gedraging staat niet op de tenlastelegging en de rechtbank is gebonden aan de tenlastelegging.

Geen bewijs

Wat wel op de tenlastelegging staat, namelijk het tonen door het meisje van haar blote borsten via de videofunctie van Facebook Messenger, kan niet worden bewezen. De man had er wel om gevraagd, maar het meisje weigerde dat te doen. Omdat dit feit niet bewezen kan worden, spreekt de rechtbank de man hiervan vrij.

OM in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft vrijdag bekendgemaakt in hoger beroep te gaan na de vrijspraak. Het OM is het niet eens met de vrijspraak en is van mening dat het tenlastegelegde wel bewezen kan worden.