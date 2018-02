Neergestoken Rotterdammer (56) Mombassaplaats overleden

Donderdagavond is de 56-jarige Rotterdammer in het ziekenhuis overleden, die afgelopen woensdag met steekwonden werd gevonden op de Mombassaplaats in Rotterdam. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Precieze toedracht onduidelijk

Hoe het slachtoffer de verwondingen opliep, is nog niet duidelijk. Daarom is het rechercheteam vrijdag uitgebreid tot een Team Grootschalige Opsporing. Dit team is dringend op zoek naar meer informatie en vraagt getuigen om zich te melden.

Gegil

Een bewoner van de Mombassaplaats hoorde woensdag 14 februari rond 22.30 uur iemand gillen op straat. Toen ze naar buiten keek zag ze wat mannen wegrennen en zag de getuige dat er een gewonde man op straat lag. Daarop belde ze de politie.

Steekwonden

Agenten troffen het slachtoffer vervolgens aan op straat tussen de tuinen van woningen op de benedenverdieping. De 56-jarige man bleek steekwonden te hebben en werd na reanimatie in kritieke toestand naar het EMC in Rotterdam overgebracht. Donderdagavond overleed hij daar in het bijzijn van familie aan zijn verwondingen.

Opsporingsteam

Direct na het incident is een onderzoek gestart. Zowel op de plek waar het slachtoffer werd gevonden, als in zijn woning in de omgeving, werd sporenonderzoek verricht. Vrijdag werd het onderzoeksteam uitgebreid. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) zet nu alles op alles om te achterhalen wat er woensdagavond is voorgevallen.

Informatie

Getuigen meldden dezelfde avond al dat er een of meerdere mannen zouden zijn weggerend bij de flat. Een van hen stak de Prins Alexanderlaan over in de richting van de Henri Eversstraat. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.