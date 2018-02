Verdachte weet uit boeien te komen en ontsnapt dan geheel onverwacht

Een aangehouden verdachte is in Memphis in de VS wel op een hele snelle, maar pijnlijke manier 'ontsnapt'.

De man werd in de boeien meegenomen en in de politieauto gezet. Maar de man bleek zo lenig, dat hij op een gegevenmoment zelfs zijn handboeien af kreeg. De agent had dat in de gaten en vroeg de meldkamer of hij spoed achter de rit mocht zetten en dat mocht. Enkele seconde later raakt de agent de macht over het stuur kwijt en de politieauto casht. De verdachte, die niet in de gordel zat, verdween door de klap uit het achterraam van de politieauto en lag gewond op straat. De agent raakte ook gewond. Beide werden naar een ziekenhuis overgebracht. De politieauto was total loss.