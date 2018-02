Nieuw wooneiland IJburg krijgt 8000 woningen en recreatiestrand

Er wordt in Amsterdam bij IJburg een vijfde eiland aangelegd in het IJmeer. 'Bij de ontwikkeling van het Strandeiland met 8000 woningen, zijn de principes van de bewegende stad, duurzaamheid en bereikbaarheid de belangrijkste thema’s', zo meldt de gemeente Amsterdam vrijdag.

Strandeiland

Wethouder Eric van der Burg, Ruimtelijke Ordening: 'Waar nu nog boten op het water te zien zijn ligt straks een nieuw stuk stad. Het wordt voor Amsterdammers mooi wonen en werken in deze omgeving. Met veel groen en water, dat uitnodigt om te recreëren en bewegen. Met Strandeiland dragen we de komende jaren fors bij aan de woningproductie van Amsterdam.'

Strandeiland

Het eiland krijgt een totaaloppervlakte van zo’n 150 hectare, met 6 km lengte aan oevers aan het water van het IJmeer. Daardoor is er ruimte voor een definitief en groot stadsstrand en meerdere kleine natuurstrandjes. Daarom is nu gekozen voor de naam Strandeiland in plaats van de eerdere werktitel Middeneiland.

Diverse wijk

Strandeiland wordt een diverse Amsterdamse wijk met eengezinswoningen, appartementen en kleinschalige bedrijfsruimtes. Bij de ontwikkeling zal in een vroeg stadium aandacht zijn voor het realiseren van buurtvoorzieningen zoals scholen en winkels en het doortrekken van de IJtram. Het duurzame karakter komt onder andere naar voren door de keuze voor lokale warmtebronnen geïntegreerd met Nieuwe Sanitatie. Afvalwater is hierbij de bron van nieuwe grondstoffen en energie.

Planning

Halverwege 2018 start het landmaken van de eerste 80 hectare van Strandeiland. Parallel wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, dat in het voorjaar van 2019 voor besluitvorming zal worden aangeboden. De startbouw staat gepland voor 2022 en de ontwikkeling zal tien tot vijftien jaar duren.