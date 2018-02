Tweetal fraudeerde voor bijna een ton met digitale cadeaubonnen

Kerstpakketten

'Deze vouchers, onder meer onderdeel van kerstpakketten die door de groothandel waren samengesteld, konden worden ingewisseld tegen digitale cadeaubonnen van verschillende webwinkels', aldus het OM.

Computervredebreuk

De twee mannen wordt computervredebreuk, vernieling van computergegevens en diefstal ten laste gelegd. Het duo heeft volgens de officier van justitie tussen december 2016 en februari 2017 in de computersystemen van de groothandel onrechtmatig vouchers aangemaakt en ingewisseld, waarna de digitale cadeaubonnen naar mailadressen van de mannen zijn gestuurd. Met deze cadeaubonnen zijn vervolgens aankopen gedaan bij meerdere webwinkels.

Bijna voor 100.000,- euro

Er zijn door de mannen in totaal 1554 digitale cadeaubonnen besteld ter waarde van bijna 100.000 euro, aldus de officier. De zaak kwam aan het licht, toen meerdere mensen die een cadeaubon in hun kerstpakket hadden ontvangen deze wilden verzilveren. Dat lukte niet, omdat de bon al was gebruikt.

Celstraffen

De officier van justitie acht werkstraffen van respectievelijk 150 en 120 uur passend. Naast de werkstraffen eist de officier tegen de 23-jarige man een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en tegen de 20-jarige man een gevangenisstraf van een maand, beide met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak.