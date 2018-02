Aangetroffen sporen in huis Groningen niet van Halil Erol

De in november 2017 aangetroffen sporen in de Groningse woning aan de Doornbosheerd blijken, na uitgebreid onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut, niet van Halil Erol te zijn. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Informatie

In de woning werd destijds onderzoek verricht naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen. Hierbij werden verschillende sporen veilig gesteld in ingezonden voor onderzoek. De tot nu toe onderzochte sporen bleken niet van Halil Erol te zijn.

Aanhouding

Op 17 november 2017 werd een 39-jarige inwoonster van Groningen aangehouden in het kader van dit onderzoek maar zij werd reeds op 23 november weer in vrijheid gesteld.

Laatste teken van leven

Het politieteam gaat er vanuit dat Halil Erol in de (vroege) middag van zaterdag 6 februari 2010 om het leven is gebracht. Daarna heeft hij geen inkomende telefoongesprekken meer beantwoord en heef hij (vaste) afspraken gemist.