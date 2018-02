Ernstig gewonde (29) na steekpartij in woning, verdachte (34) aangehouden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een steekincident in een woning in Den Haag een 29-jarige bewoonster ernstig gewond geraakt. Dit meldt de politie zaterdag.

Aanhouding

Een 34-jarige man werd in de woning aan de Soestdijksekade door de politie aangehouden. 'Deze man wordt verdacht van de betrokkenheid van het ernstige steekincident. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden.

Melding

Omstreeks 02.40 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Soestdijksekade. Agenten gingen direct ter plaatse. In de woning troffen zij een zwaar gewonde vrouw en een man aan. Deze man werd aangehouden.

Meerdere steekwonden

De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht en had meerdere steekwonden. De twee jonge kinderen die in de woning aanwezig bleken te zijn, werden in goede gezondheid overgedragen aan de jeugdhulpverlening. Inmiddels is het slachtoffer aanspreekbaar maar zij verblijft nog steeds in een ziekenhuis.

Getuigenoproep

Vermoedelijk ligt de oorzaak van de steekpartij in de relationele sfeer maar de aanleiding is nog onduidelijk. De recherche onderzoekt de zaak en is nog op zoek naar getuigen. Hoewel de recherche al meerdere getuigen gehoord heeft, wil de recherche graag spreken met mensen die iets hebben gehoord of hebben gezien en die nog geen verklaring hebben afgelegd en vraagt hen om contact op te nemen met de recherche van het politiebureau Zuiderpark via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.