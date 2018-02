Groot politieonderzoek gaande in Zwolle na 'zorgelijke vermissing'

De recherche van de politie is zaterdag in en rond een woning aan de Van Zuijlenware in Zwolle-Zuid een groot onderzoek gestart naar aanleiding van een 'zorgelijke vermissing', zo meldt de politie zaterdagmiddag.

Vermissing 38-jarige man

'Afgelopen woensdag 14 februari kreeg de politie kennis van een zorgelijke vermissing van een 38-jarige man uit Zwolle. Er werd al sinds 7 a 8 februari niets meer gezien of gehoord van de man. De recherche startte vervolgens een onderzoek', aldus de politie

'Zorgelijk'

Gelet op de aangifte, de verstreken tijd en het uitblijven van contact in welke vorm ook werd deze vermissing als een zorgelijke vermissing getypeerd. Na overleg met de Officier van justitie werd deze vermissing als strafrechtelijk onderzoek voortgezet.

Aanhouding 40-jarige man

Na het horen van onder andere getuigen, een buurtonderzoek en aanvullend rechercheonderzoek heeft de recherche een 40-jarige man uit Zwolle aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van het slachtoffer. Aansluiten werd op zaterdag 17 februari een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingericht. De vermiste is nog steeds niet aangetroffen, maar de politie houdt rekening met meerdere scenario’s inclusief een levensdelict.

Forensisch onderzoek in een woning

In de wijk Zwolle-Zuid wordt sinds zaterdag forensisch onderzoek gedaan in relatie tot deze vermissing. Dit vindt plaats in de Van Zuijlenware. Er zal een PD-Unit worden geplaatst om vandaar uit de werkzaamheden te coördineren. Het onderzoek zal zich richten in en om een woning in die straat. Over de aard van het onderzoek alsmede het doel van het onderzoek is de recherche terughoudend.

TGO

Als een levensdelict of een ander ernstig delict gemeld of ontdekt wordt, dan kan in overleg met het Openbaar Ministerie en de leiding van de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) worden gestart. In een TGO zijn meerdere specialismen ondergebracht al naar gelang wat nodig is voor het doel.