Baby op drukke snelweg A13 geboren

Zaterdagmiddag is op de snelweg A13 bij Rotterdam/Overschie een baby geboren. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

Auto op vluchtstrook

De ouders waren zaterdagmiddag met de auto onderweg naar het ziekenhuis omdat de vrouw weeën kreeg en moest bevallen. Echter voordat ze bij het ziekenhuis waren kwam de bevalling al zo snel op gang dat de vader besloot de auto op de vluchtstrook stil te zetten om zijn vrouw te kunnen helpen bij de bevalling.

Politie gebeld

De vader had de politie telefonisch op de hoogte gebracht wat er speelde zodat deze de nodige maatregelen kon treffen op de snelweg om er voor te zorgen dat de auto van kersverse ouders geen gevaar liep. Toen de politie bij de auto op de vluchtstrook van de A13 aankwam was de baby, een meisje, reeds geboren en zat bij haar moeder op schoot. De baby kwam rond 14.30 uur ter wereld.

Naar ziekenhuis

Ambulancepersoneel dat ook was opgeroepen heeft vervolgens de moeder en de baby naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Daar bleek alles met de baby en met haar moeder in orde. De start van dit nieuwe leven is op zijn minst spectaculair te noemen en zal op elke verjaardag van het meisje wel een terugkerende anekdote worden.