Auto met 4 inzittenden ramt boom maar wie zat er achter het stuur?

Een nog onbekende bestuurder van een Opel Corsa is zaterdagmiddag 17 februari 2018 op de Provinciale weg (N236) door nog onbekende oorzaak tegen een boom gereden. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

3 gewonden naar ziekenhuis

'Drie van de vier inzittenden zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. Rond 12.45 uur vond deze eenzijdige aanrijding plaats. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak en maakt daarom bekend dat het kenteken van deze blauwe Opel Corsa begint met SF-NH.

Bestuurder onbekend

Geen van de vier inzittenden maakte zich bekend als bestuurder van de auto. De politie vermoedt dat het ongeval mede is veroorzaakt door het gebruik van drugs en/of alcohol door de bestuurder.

Shockroom

Drie van de vier inzittenden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan twee zijn opgenomen in de shockroom. De politie vraagt mensen die informatie over dit ongeval en/of de bestuurder hebben om contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.