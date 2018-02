Afscheid nemen van Ruud Lubbers maandagmiddag in Rotterdam

Mensen die afscheid willen nemen van de afgelopen woensdag overleden oud-politicus Ruud Lubbers kunnen dat maandagmiddag in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam doen. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst namens de familie Lubbers laten weten.

Condoleanceregister

Het afscheid in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam is voor publiek mogelijk tussen 13.00 en 19.00 uur en aldaar kan ook een condoleanceregister worden getekend.

Geboren en getogen Rotterdammer

Woensdag 14 februari overleed de Rotterdamse Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Naast zijn enorme staat van dienst in de Haagse en internationale politiek was Ruud Lubbers een geboren en getogen Rotterdammer, met een groot hart voor de haven, de stad en zijn eigen buurt Kralingen.

Duurzaamheid

De laatste jaren had vooral duurzaamheid zijn aandacht. In 2007 werd hij kwartiermaker van het Rotterdam Climate Initiative en met dit ambitieuze klimaatprogramma heeft hij de stad nationaal en internationaal op de kaart gezet.

'Wijze lessen'

Burgemeester Aboutaleb: 'Ruud Lubbers was een aimabel mens en ik heb veel van zijn wijze lessen geleerd. Ik heb hem afgelopen jaren regelmatig gesproken, voor het laatst een paar maanden terug. Hij bleef zich tot het laatst inzetten voor een welvarende en toekomstbestendige stad. Nederland verliest een groot staatsman en de stad een bijzondere, betrokken Rotterdammer.'

Condoleanceregister in hal stadhuis

De gemeente Rotterdam heeft een condoleanceregister geopend in de hal van het stadhuis aan de Coolsingel. Zij die dat willen, kunnen dit tekenen tijdens de openingsuren van het stadhuis op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag 17 februari van 10.00 tot 15.00 uur. Het register is te tekenen tot dinsdag 20 februari 12.00 uur.