Woning Roosendaal beschoten

De politie stelt een onderzoek in naar een schietpartij op de Amethistdijk.

Zondagochtend rond 00.30 uur hoorde men knallen. Er zat er een gat in de rolluik en bij de brievenbus. Vermoedelijk is er op de woning geschoten. In de woning waren op dat moment mensen aanwezig. Niemand raakte gewond.

Naar aanleiding van getuigenverklaringen werd in de wijk een personenauto aangetroffen die mogelijk betrokken was bij het incident. Het voertuig werd voor onderzoek weggetakeld. De politie stelt een onderzoek in.