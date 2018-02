Brandweer vindt lichaam man in Dommel in Eindhoven, tweede man gered

De brandweer heeft zondagochtend tegen 06.00 uur in Eindhoven in de Dommel het lichaam gevonden van een man die enkele uren daarvoor te water was geraakt.

Tegen 04.00 uur was de brandweer met een oppervlakte reddingsteam ter plaatse gekomen omdat twee mannen te water waren geraakt. Er werden duikteams ingezet en er werden een trauma- en een politiehelikopter opgeroepen. Eén man kon snel uit het water worden gehaald. Hij bleef ongedeerd. Naar de andere man werd verder gezocht. Deze werd kort voor 06.00 uur levenloos uit het water gehaald. Dit meldt onder meer Omroep Brabant.

De politie doet onderzoek naar de zaak. Het is nog niet duidelijk hoe de overleden man in het water is terechtgekomen. Volgens ooggetuigen is de ene man de andere achterna gesprongen, toen hij zag dat deze in het water belandde. Of het om een ongeluk gaat of om een misdrijf wordt onderzocht.