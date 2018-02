Aantal geëvacueerde bewoners vanwege afgebrande beddenzaak voorlopig niet naar huis

De geëvacueerde bewoners van de brand in de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp kunnen voorlopig nie terug naar huis.

Het gaat om bewoners uit woningen boven de afgebrande beddenzaak. Dan heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws laten weten. Er wordt nu gezocht naar vervangende woonruimte voor deze bewoners.

De woningen liggen boven de beddenzaak waar rond 02.00 uur brand ontstond. Korpsen uit de hele regio zijn bezig geweest met het blussen van de brand. Rond 10.00 uur begon de brandweer met het slopen van het winkelpand om zo alle smeulende resten te kunnen blussen.

De geëvacueerde bewoners van de Nieuwemeerdijk, de straat achter de beddenzaak, kunnen wel terug naar huis. Alle geëvacueerde bewoners werden vannacht opgevangen in een hotel. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.