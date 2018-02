Grote alcoholcontrole op grens Vlaardingen met Schiedam

Onder anderen bij de Burger King, en op de Hargalaan in Schiedam werden bestuurders gecontroleerd. Alle automobilisten werden van de weg gehaald en moesten blazen. Ook werd er gecontroleerd op grote gebreken aan voertuigen. Het merendeel van de bestuurders blies een keurige P. Een onbekend aantal bestuurders zat wel met alcohol op achter het stuur. Deze bestuurders zijn door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Burgemeester Lamers van Schiedam kwam in de loop van de avond ook nog even kijken bij de controle.