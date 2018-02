Forum voor Democratie op gedeelde tweede plaats in peiling Maurice de Hond

De afgelopen week was een heftige week waarin politiek het een en ander gebeurde en dat blijkt ook gevolgen te hebben in de peilingen.

Opmerkelijk is wel dat de twee coalitiepartijen D66 en CDA hier landelijk meer last van hebben dan de VVD. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat weifelende VVD'ers minder electorale alternatieven hebben dan de kiezers die op CDA of D66 zouden stemmen. Dit schrijft The Post online zondag.

Gedeelde tweede plaats voor FvD en SP

D66 verliest deze week twee zetels en gaat terug van 16 naar 14 zetels. Het CDA verliest 1 zetel en komt dan ook op 14 zetels uit. De VVD blijft gelijk op 27 zetels. Forum voor Democratie en SP winnen allebei een zetel en staan nu samen op een gedeelde tweede plaats. Allebei 15 zetels. Ook CU en 50PLUS winnen 1 zetel en komen allebei op 6 zetels.

Aftreden Zijlstra

Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat de VVD-kiezer op gemeentelijk niveau wel electorale alternatieven heeft, met name de lokale partijen. De uitslagen van de peilingen laten ook zien dat het aftreden van minister Zijlstra premier Rutten en D66-leider Pechtold geen goed hebben gedaan. 79 procent vindt dat Premier Rutte de Kamer had moeten informeren toen hij er door Halbe Zijlstra van op de hoogte was gesteld. En 66 procent vindt de uitspraak van Pechtold over de Russen ongepast.

Meerderheid Nederlanders voor raadgevend of bindend referendum

70 procent van de Nederlanders is voor een raadgevend of bindend referendum. Bij VVD-kiezers is het hoogste percentage tegenstanders van het referendum te vinden. het laagste percentage onder keizers van PVV en Forum voor Democratie. Van de D66-kiezers uit maart 2017, die nu geen D66 meer stemmen, vindt 68 procent dat D66 verraad pleegt aan haar uitgangspunten.