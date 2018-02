Transavia-piloten leggen maandagochtend werk neer

Dat heeft pilotenvakbond VNV bekendgemaakt. Duizenden passagiers zullen daardoor niet kunnen vertrekken. Doordat het dan krokusvakantie is, kunnen vakantievierders mogelijk niet of later op hun vakantiebestemming komen.

Volgens de vakbond zitten de circa 500 piloten van de luchtvaartmaatschappij al een jaar zonder cao. De onderhandelingen met Transavia over een betere cao liepen onlangs vast.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) deelde vorige week flyers uit op Schiphol met de tekst : ‘Een staking lijkt op dit moment de enige manier te zijn om onze eisen af te dwingen’