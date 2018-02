Grote brand bij sportschool in Maassluis

Op de Govert van Wijnkade in Maassluis is zondagmiddag brand uitgebroken in sportschool Fitline. Het pand stond volledig onder de rook bij aankomst van de brandweer.

Zwart/bruine rook perste zich door het dak naar buiten. De brandweer schaalde op naar Zeer Grote Brand en GRIP 1. Er was even onduidelijkheid of iedereen het pand had verlaten. Korte tijd later kwam de bevestiging dat er niemand meer binnen zat.

Op de bovenste verdieping van de sportschool was het vuur ontstaan in een gesloten ruimte. Deze ruimte was nagenoeg geheel afgesloten door een binnenmuur, waardoor de brandweer geen buitenaanval kon inzetten. Met veel manschappen is hard gewerkt om de brand van binnenuit te blussen. Na ongeveer 2 uur kon het sein "brand meester" gegeven worden.

Naast de brandweervoertuigen uit Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Maasland (regio Haaglanden) kwamen ook 2 vaartuigen van de Havendienst ter plaatse die assisteerden met de waterwinning.