Grote politieactie tegen illegale hennepteelt

Politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst zijn sinds de vroege ochtend in de regio Geldrop en Helmond bezig met een actie tegen een groepering hennepcriminelen.

Inmiddels zijn zes verdachten in de leeftijd van 26 tot 51 jaar oud aangehouden die worden verdacht van hennepteelt en –handel en witwassen.

De zes verdachten werden direct aan het begin van de actie rond 05.00 uur opgepakt. We doen onderzoek in een groot aantal panden, waaronder de woningen van verdachten. Deze onderzoeken gaan waarschijnlijk een groot deel van de dag in beslag nemen.