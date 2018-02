Dertig asielzoekers in Nederland met verdacht paspoort

In 2015 en 2106 zijn rond de 30 asielzoekers Nederland binnengekomen met een paspoort dat gesignelaard staat omdat het mogelijk gebruikt wordt door leden van de terreurbeweging IS of andere jihadistische groepen.

Zulke reisdocumenten worden volgens de veiligheidsdiensten vaak gebruikt door strijders van terroristische organisaties zoals IS om aanslagen te plegen. NRC Next schrijft dat geen van de 30 asielzoekers die in de jaren 2015 en 2016 ons land binnenkwam na politieonderzoek werd bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. De krant is in het bezit van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het gaat om lege paspoortboekjes waarin nog persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. Omdat veel Europese veiligheidsdiensten van veel gestolen paspoorten de serienummers wel kennen, kwam men in Nederland de 30 asielzoekers op het spoor. De asielzoekers hadden uiteenlopende verklaringen over de manier waarop ze aan hun paspoort kwamen. Vluchtelingen die een vals of gestolen paspoort tonen, kunnen gewoon asiel aanvragen in Nederland, aldus de de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Van alle asielzoekers heeft gemiddeld 63 procent geen geldig identiteitsbewijs.