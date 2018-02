Vader deelt hotelkamer met dochter, personeel denkt dat hij pedofiel is en alarmeert politie

Een 46-jarige man uit Wales is onlangs opgepakt in een hotel omdat hij werd aangezien voor pedofiel.

Karl Pollard verbleef samen met zijn 14-jarige dochter in het hotel zodat ze samen zijn doodzieke moeder konden bezoeken. Omdat het hotel niet veel kamers meer over had, deelde ze een kamer. Echter het personeel van het hotel vertrouwde het niet en dachten dat ze te maken hadden met een man die een tiener naar het hotel had gelokt om vervolgens te misbruiken.

Voor de man en zijn oogappel het wisten, zaten ze ieder van elkaar gescheiden in een politieauto op weg naar het politiebureau. Daar volgde een streng verhoor. “Ik legde uit dat ik Stephanies vader was”, vertelt Karl aan de Daily Star. “De agente stelde ook zijn dochter talloze vragen voor ze weer met haar vader herenigd kon worden.