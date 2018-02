Grote stroomstoring treft Amsterdam West

Amsterdam Nieuw West is getroffen door een grote stroomstoring. In totaal zitten bijna 27.000 huishoudens zonder stroom.

Naast de huishoudens zitten ook bedrijven zonder stroom en zijn trams van de GVB uitgevallen. De lijnen 1,2 en 17 zijn ingekort. Onder meer Nieuw Sloten, Slotervaart zijn getroffen. Ook het Slotervaartziekenhuis is getroffen, dat is overgeschakeld op noodstroom.

Andere ziekenhuizen in de omgeving hebben geen last van de storing, zegt een woordvoerder van netwerkbeheerder Liander.

Over de oorzaak van de storing is nog weinig bekend. Netwerkbeheerder Liander verwacht dat de storing rond 12.00 uur is verholpen.