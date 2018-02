Treinsurfer blijkt 17-jarige jongen uit Delft

De politie heeft na onderzoek een proces-verbaal opgemaakt tegen een 17-jarige jongeman uit Delft die op zaterdag 20 januari 2018 en donderdag 30 november 2017 met de trein is meegereden door zich aan de buitenkant van de trein vast te houden. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Beelden op YouTube

In januari surfde de tiener van Lage Zwaluwe naar Zevenbergen en in november 2017 op het baanvak Schiedam - Delft. Van beide ritten zijn videobeelden op YouTube geplaatst. Op deze beelden was de man zelf onherkenbaar.

Aangifte NS en ProRail

De NS en ProRail deden vervolgens bij de politie aangifte van overtreding van artikel 3 van de Spoorwegwet. De man heeft met zijn gedragingen niet alleen zichzelf en anderen in gevaar bracht maar er had ook gevaar op de spoorweg veroorzaakt kunnen worden. Daarnaast had de verdachte door zijn gedrag het verkeer op de spoorweg ernstig kunnen hinderen.

Camerabeelden

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid stelde een onderzoek in naar de identiteit van de man die zich op YouTube ‘The climbing dutchman’ noemt. Met gebruikmaking van onder meer camerabeelden die NS voor het onderzoek ter beschikking stelde kwam de politie de jongeman uit Delft op het spoor.

Politiebureau

De man werd onlangs voor een gesprek uitgenodigd op het politiebureau. Daar verscheen hij wel maar wenste geen verklaring af te leggen. De politie maakt proces-verbaal op voor overtreding van artikel 3 van de Spoorwegwet.