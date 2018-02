Brand in rietenkap sauna Gelderse Hierden

Maandagmiddag is er brand uitgebroken in een sauna in het Gelderse Hierden. De brandt woedt in de rietenkap en de brandweer is met veel eenheden ter plaatse om de brand te bedwingen. Dit heeft de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland maandagmiddag laten weten.

Pand ontruimd

De brand, waarbij veel rook vrijkomt, brak even voor 16.00 uur uit. Op dat moment bevonden zich mensen in het pand en is er vervolgens direct overgegaan tot ontruiming waardoor er zich niemand meer binnen bevindt. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Speciaal korps rietkap-branden

De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand en ook een specialistisch team voor rietenkap branden van het brandweerkorps van Kootwijkerbroek ingeschakeld om de brand beter te kunnen bedwingen. Om 17.25 uur is het sein brand meester gegeven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.