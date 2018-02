Verdachte opgepakt na schietincident in Vijlen

Rond 14.45 uur kwam er een melding binnen dat er een schietincident had plaatsgevonden aan de Cottessen in Vijlen. Een 53-jarige vrouw uit Vaals raakte hierbij gewond. Zij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelde meteen een onderzoek in dat restulteerde in de aanhouding van de verdachte in zijn woning. In het belang van het onderzoek kan er op dit moment niet meer informatie gegeven worden.