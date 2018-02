'Kleding van C&A en H&M gemaakt en verpakt voor hongerloon in Chinese gevangenissen'

Kledingconcern C&A gaat onderzoeken of het bericht van de Britse oud-journalist en bedrijfsonderzoeker Peter Humphrey waar is dat een deel van de kleding door Chinese gevangenen wordt gemaakt en verpakt, zo meldt de NOS.

Afgelopen weekend meldde de Financial Times dat de gedetineerden voor een hongerloon kleren moeten maken voor bekende kledingmerken, waaronder C&A en H&M.

Humphrey heeft zelf twee jaar in Shanghai vastgezeten. Destijdfs werd hij gearresteerd voor het 'illegaal verzamelen van privégegevens van Chinese burgers'. Hij deed op dat moment onderzoek naar een lastercampagne tegen het farmaciebedrijf GlaxoSmithKline.

Humphrey kreeg tijdens zijn gevangenschap inzicht in het werk die gevangenen moesten doen. Zo maakten gevangenen zowel verpakkingen als textielproducten voor merken die hij herkende. Het gaat om de bedrijven als C&A, H&M en het Amerikaanse bedrijf 3M.

Volgens Humphrey is het goed mogelijk dat de merken niet eens weten dat hun goederen door gedetineerden worden gemaakt.

C&A laat in een verklaring aan de NOS weten dat het de aantijgingen "zeer serieus neemt". Het bedrijf zegt geen weet te hebben van kledingproductie in Chinese gevangenissen en wil uitzoeken of daar sprake van is.

C&A zegt tegenover de NOS de fabrieken van de 273 Chinese leveranciers ten minste jaarlijks te controleren. H&M en 3M hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.