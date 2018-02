Pekela wil boa's 'seksbos' insturen

De gemeente Pekela wil buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan inzetten in de strijd tegen het 'seksbos' tussen Oude Pekela en Westerlee.

Op dit moment worden de roosters van de ambtenaren aangepast zodat ze het bosgebied in hun rondje mee kunnen nemen, zegt burgemeester Jaap Kuin op RTV Noord.

Omwonenden klagen al jaren over het 'seksbos'. Zij worden naar eigen zeggen vaak aangesproken, lastig gevallen en soms zelfs achtervolgd door onbekenden.

De gemeente Pekela wil de boa's meerdere uren per week inzetten om zo de overlast tegen te gaan. 'Als Oldambt met ons meedoet, heb je toch heel wat uren extra toezicht.' Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is wat terughoudender met de inzet van boa's. 'Ik heb maar een beperkt aantal, wij kunnen daar niet 24 uur per dag controleren. Er zijn meer plekken waar wij moeten zijn.'

Donderdag zullen betrokken partijen verder in overleg gaan voor een duurzame oplossing. Het 'seksbos' is al jaren een hekel punt.