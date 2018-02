Dode vrouw (34) in Hattem, man in woning aangehouden

Maandagavond heeft de politie een dode vrouw in een huis in Hattem aangetroffen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Reeds overleden

Het gaat om een huis aan de Kraaijenbergstraat. De melding kwam rond kwart over acht ’s avonds binnen. Agenten gingen naar het huis toe, en vonden daar het lichaam van de overleden vrouw. Een opgeroepen traumahelikopter werd daarom afgezegd.

Misdrijf

Het slachtoffer is de 34-jarige bewoonster van het huis. De agenten die ter plaatse kwamen, hadden meteen aanwijzingen dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. In de woning was ook een man aanwezig, hij is daar aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de zaak.

Onderzoek in de buurt

Dinsdag doet de politie verder onderzoek naar sporen in het huis. Ook wordt er in de buurt onderzoek gedaan, agenten zijn in de buurt op zoek naar getuigen en vraagt deze om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.