Man aangehouden na vondst dode vrouw in woning Hattem

In een woning aan de Kraaijenbergstraat in Hattem is een dode vrouw gevonden. Er is een man aangehouden in verband hiermee. De politie sluit een misdrijf niet uit.

De politie ontving een melding dat een dode vrouw in de woning was aangetroffen. Het is op dit moment nog onbekend hoe de vrouw om het leven is gekomen. Wel is een man aangehouden. Over de identiteit van de slachtoffer alsmede de verdachte is nog niks bekend. Voor het onderzoek is een deel van de straat afgezet.