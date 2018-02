Leider van motorclub No Surrender aangehouden

De politie heeft dinsdag 20 februari in Klazienaveen een 54-jarige leider van motorclub No Surrender aangehouden. De man wordt ervan verdacht leiding te geven of in elk geval deel te nemen aan een landelijk opererende criminele organisatie. Twee andere leiders van dezelfde motorclub zitten hiervoor ook al vast.

Daarnaast wordt hij verdacht van twee geweldsdelicten. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij tenminste twee (zware) mishandelingen al dan niet in combinatie met diefstal, afpersing en/of bedreiging. Het zou gaan om twee zaken waarbij leden van de motorclub gedwongen werden de club te verlaten. In de woning van de verdachte wordt een zoeking gedaan die is gericht op het vinden van ondersteunend bewijsmateriaal en het verzamelen van informatie over criminele activiteiten in georganiseerd verband.

Eerdere aanhoudingen

De andere nationale leiders van No Surrender werden dinsdag 12 december en woensdag 14 februariaangehouden. Ook zij worden verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie. Beiden zitten nog vast.

Onderzoek No Surrender

De aanhouding maakt onderdeel uit van een langer lopend onderzoek naar criminele activiteiten binnen motorclub No Surrender. De overheid heeft bijzondere aandacht voor criminele motorclubs en hun leden vanwege diverse incidenten en criminele activiteiten in het land. Het onderzoek richt zich niet enkel op individuen, maar op een structurele aanpak van criminele motorclubs. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.