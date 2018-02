Lange files in Noord-Holland door storing spitsstroken

Bij Rijkswaterstaat zijn er problemen met de bediening van de camera's. De storing leidt tot files op veel wegen, zoals de A7 en A9.

Veel vertraging na een ongeluk op de A27

Verkeer op de A27 van Almere naar Utrecht had dinsdagochtend veel vertraging na een ongeluk bij Eemnes. Het ongeluk gebeurde even na 07.00 uur. Om 07.30 uur was de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden over de A6 had niet veel zin vanwege de afgesloten spitsstrook bij Muiderberg (zie bericht hieronder). Om 08.00 uur werden alle rijstroken op de A27 weer vrijgegeven en loste de file langzaam op.