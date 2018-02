Siberische kou verwacht, schaatsen kunnen weer uit het vet

Dit weekend kunnen we mogelijk al weer schaatsen. Volgens WeerOnline komt er een nieuwe winterperiode aan met matige tot lokaal strenge vorst.

Vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het ’s nachts op grote schaal 5 tot 8 graden en na het weekend komen de minima lokaal zelfs uit onder -10 graden! Met deze lage temperatuur is het goed mogelijk dat er zondag voor een tweede keer dit jaar de ijzers weer uit het vet kunnen worden gehaald om te schaatsen op ondergelopen weilanden met een ondiepe laag water.

Gevoelstemperaturen van -10 tot -15 graden

Vanaf vrijdag voert een matige tot vrij krachtige oosten- tot noordoostenwind vrieslucht afkomstig vanuit Siberië aan. Dit resulteert dit weekend in minima van -5 tot -8 graden en maandag- en dinsdagochtend vroeg kan het lokaal ruim 10 graden vriezen. De schrale wind veroorzaakt gevoelstemperaturen van -10 tot -15 graden. Gevoelstemperaturen van -15 graden hebben we deze winter nog niet gehad.

Op basis van de huidige verwachting zit schaatsen op groot open water er niet direct in. Dooi overdag en vooral de vrij stevige wind zijn spelbreker. Doordat het water in beweging blijft vriest het niet snel dicht of kan gevormd ijs afbrokkelen.