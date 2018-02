Lage waardering voor fietsveiligheid in Utrecht

Wat de ANWB in Utrecht opvalt is dat de leden de fietsveiligheid laag waarderen, zeker in relatie tot andere steden. Van de leden vindt 35% het onveilig. Over de bereikbaarheid van Utrecht met de auto, zowel de stad uit als de stad in naar het centrum, zijn de leden niet erg tevreden.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek wat de ANWB heeft gedaan onder haar leden. Het onderzoek is gedaan in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Utrecht scoort op bereikbaarheid ver onder het gemiddelde van alle steden. De Catharijnesingel en ’t Goylaan en -plein worden door de leden als notoire knelpunten gezien. Over het aanbod en onderhoud van recreatief groen zijn de respondenten wél positief.

In de overgang naar duurzame mobiliteit geeft 21% van de ANWB-leden in Utrecht aan binnen vijf jaar de overstap naar elektrisch rijden te overwegen. In die afweging is volgens 58% het aantal laadmogelijkheden van elektrische auto’s van grote betekenis. Duurzame mobiliteit wordt ook bevorderd door meer ruimte voor de fiets (o.m. veilige paden en goede stallingsmogelijkheden), goede OV-voorzieningen en een vlotte doorstroming van het verkeer.

De overgang naar elektrisch vervoer kan deel uitmaken van een breder pakket aan maatregelen waarmee gewerkt wordt aan schonere lucht. Daar hechten leden van de ANWB grote waarde aan, ook in Utrecht; 81% van de Utrechtse leden heeft begrip voor de milieuzone die in hun gemeente is ingesteld maar vindt wel dat deze in overeenstemming moet zijn met de uniforme landelijke regels waar het huidige kabinet met het nieuwe regeerakkoord op koerst.

Het onderzoek vond plaats onder ANWB-leden in 28 gemeenten en ging over thema´s zoals : laadmogelijkheden voor elektrische auto’s, fietsveiligheid, groenvoorzieningen, de bereikbaarheid van het stadscentrum en parkeren.

De ANWB wil graag met vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten in gesprek over de oplossingen voor de knelpunten die in het onderzoek naar voren komen. In totaal hebben 22.365 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 1087 respondenten in Utrecht.