Bewoners horen schoten, arrestatieteam houdt verdachte aan

Dinsdagmiddag heeft een arrestatieteam in Amsterdam Zuidoost rond 13.00 uur een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een woning aan Hakfort. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Knallen gehoord

'Rond 11.45 uur belden buurtbewoners 112 nadat er diverse knallen waren gehoord. Door andere getuigen was gezien dat een man, vermoedelijk met een vuurwapen, op een balkon stond aan de achterzijde van de flat Hakfort. Tientallen politie-eenheden zetten het gebied af en voorbijgangers werden in veiligheid gebracht', aldus de politie.

Sporen in de woning

Een arrestatieteam betrad de woning en arresteerde de verdachte. In de woning zijn sporen aangetroffen waaruit kan worden vastgesteld dat er is geschoten. De recherche doet samen met specialisten van Forensische Opsporing onderzoek in de woning.

Niemand gewond

De verdachte is ingesloten en zit vast. Er raakte niemand gewond. Wat zich heeft afgespeeld in de woning of waarop de man heeft geschoten is nog onbekend.