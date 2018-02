Gouden tip autobranden Utrecht 20.000,- euro nog van kracht

Net als eerdere jaren zijn er rond de jaarwisseling meerdere autobranden geweest in de stad Utrecht. Ook daarna zijn nog meerdere auto’s verwoest door brand. De politie is nog op zoek naar de daders van deze branden. Dit meldt de politie dinsdag.

Kleine beetjes informatie ook welkom

'Er zijn mensen die weten wie er achter deze autobranden zitten. Toch vertellen zij dit niet aan de politie. Het hoeft geen compleet verhaal te zijn, ook kleine beetjes informatie kunnen helpen. We hebben het meest aan concrete namen, beelden en redenen voor verdenking. Ter stimulatie is er beloningsgeld uitgeloofd', aldus de politie .

Gouden tip: 20.000,- euro

Voor de gouden tip die één of meer autobranden in Utrecht oplost, is 20.000 euro beloning uitgeloofd door de gemeente en het Openbaar Ministerie. De beloning kan verdeeld worden onder meerdere tipgevers.

Telefoonnummer

Het telefoonnummer voor tips over autobranden is 0900-8844. Als u volledig anoniem de tip wil doorgeven dan kan dat tijdelijk via 06-45249868. Dit nummer komt uit bij de politie-inlichtingendienst voor openbare orde-onderwerpen. Zij geven alléén de inhoudelijke tip anoniem door aan de recherche. De naam van de melder komt niet in een dossier. Wel kun je in aanmerking komen voor beloningsgeld.

Er zijn inmiddels een aantal tips binnengekomen. Deze worden door de recherche onderzocht. Er is nog geen beloningsgeld uitgereikt. Woensdag 21 februari besteedt Bureau Hengeveld aandacht aan de autobranden.