Twee doden na schietpartij café in Nijmegen, OM eist forse celstraffen

Twee doden

Het duo wordt ervan verdacht op 9 mei 2016 twee mannen met behulp van vuurwapens om het leven te hebben gebracht in een café in Nijmegen. 'Dit treffen is een voorbeeld van een geweldsexplosie in het criminele milieu. Met verdachten en slachtoffers, ieder met een strafblad, die hun dispuut uitvechten in een openbare ruimte met intimidatie, doodsbedreigingen en vuurwapens', zegt de officier van justitie.

Ruzie over hennepkwekerij

Ruzie over een hennepkwekerij ligt vermoedelijk ten grondslag aan de dodelijke schietpartij in het café, waarbij volgens de officier in totaal drie vuurwapens zijn gebruikt. Zowel de twee verdachten als één van de slachtoffers had een vuurwapen bij zich.

Drie vuurwapens

Volgens de officier van justitie heeft de 38-jarige man met zijn vuurwapen eerst een aantal schoten gelost op één van de slachtoffers. Als het slachtoffer op de rug de grond ligt, pakt de 38-jarige man het wapen van het slachtoffer, waarna hij nog twee schoten op het slachtoffer lost.

Het andere slachtoffer ligt op dat moment op de buik op de grond: hij blijkt ook getroffen te zijn door kogels uit de wapen van de 38-jarige verdachte. Desondanks schiet de 38-jarige verdachte het tweede slachtoffer ook nog twee keer in de rug met het wapen van het eerste slachtoffer.

Uit onderzoek blijkt dat beide slachtoffers ook nog zijn geraakt door kogels uit een derde vuurwapen. Volgens de officier van justitie is de 43-jarige man verantwoordelijk voor het lossen van deze schoten. De 43-jarige verdachte ontkent echter dat hij heeft geschoten.

22 kogels afgevuurd

'Het doodschieten van de slachtoffers heeft enorm veel leed toegebracht aan de gezinsleden van de familie. Voor dit leed zijn de verdachten verantwoordelijk: gezamenlijk hebben verdachten 22 kogels afgevuurd; daarvan hebben er 18 de slachtoffers ook geraakt', aldus de officier. Volgens hem lijkt de schietpartij niet gepland. De officier van justitie acht daarom doodslag bewezen.

Videorecorder in water gegooid

Een derde verdachte hoorde vandaag een straf van 6 maanden tegen zich eisen. Deze 33-jarige man uit Nijmegen wordt ervan verdacht samen met de andere twee verdachten een videorecorder met camerabeelden van de schietpartij uit het café in het Maas-Waalkanaal te hebben gegooid. Deze beelden zijn op een later moment in het onderzoek alsnog veiliggesteld. De rechtbank in Arnhem doet op 13 maart uitspraak.