Recreatieparken steeds vaker toevluchtsoord voor criminelen

Ook zorgmijders

Maar ook zorgmijders zoeken de parken op, zo blijkt uit recent onderzoek. Dit schrijft De Gelderlander woensdag. CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg hierover in de krant: 'Steeds vaker worden recreatieparken schuilplaatsen van personen met criminele antecedenten. Deze louche figuren wanen zich daar onzichtbaar en onaantastbaar.' Van Toorenburg is initiatiefneemster van het plan om criminaliteit op recreatieparken landelijk aan te pakken en een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit plan.

Mobiele banditisme

Eerder bleek al dat rondreizende overvalbendes vakantieparken gebruiken als verblijfplaats en er onder andere voor het opslaan van spullen en het vormen van nieuwe bendes.