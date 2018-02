Gewonden door brand in flat Rotterdam

Bij een brand in een flat in Rotterdam zijn gisterenavond dertien mensen behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Elf slachtoffers zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

De brand woedde op twee plekken. Een brand woedde in een meterkast op de derde verdieping en korte tijd later werd ook een brandhaard ontdekt in een container op de begane grond. Door de brand werden diverse woningen ontruimd. De brandweer heeft tevens mensen van balkons moeten redden.

Elf van de dertien slachtoffers die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners werden in een nabijgelegen hotel opgevangen. Over de oorzaak van de branden is nog onduidelijkheid.

In het complex wonen onder anderen jongeren met psychische problemen.