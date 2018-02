Uitbreiding Lelystad Airport naar verwachting zeker jaar uitgesteld

Bronnen hebben berichtgeving hierover van RTL Nieuws en De Telegraaf bevestigd, zo schrijft de NOS woensdag. Minister Cora van Nieuwenhuizen zal rond het middaguur een persconferentie geven.

Overlast

Het was de bedoeling dat er vaafn 1 april 2019 op Lelystad Airport vakantievluchten zouden vertrekken om Schiphol te ontlasten. Maar er is veel verzet tegen het plan. Vooral omdat er in ieder geval de eerste jaren gebruik moet worden gemaakt van lange laagvliegtuigroutes over de provincies Gelderland en Overijssel, omdat het luchtruim daar ook gebruikt wordt voor Defensie. Omwonenden vrezen dat de lage start- en landingsroutes veel overlast zullen geven.

Uitstel

In januari pleitte de regeringspartij ChristenUnie voor uitstel. In die tussentijd kan dan worden gewerkt aan de herindeling van het Nederlandse luchtruim . Die herindeling zal ertoe moeten leiden dat de laagvliegroutes in 2023 verdwenen zijn.