Tienduizenden kippen komen om het leven bij zeer grote brand Woudenberg

Bij een zeer grote brand in een schuur aan de Laagerfseweg in het Utrechtse Woudenberg zjin 30.000 kippen omgekomen.

Brandweerlieden hebben geprobeerd te voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar omliggende schuren. Veel korpsen uit de regio zijn ter plaatse gekomen om te assisteren, want het is moeilijk om bluswater te krijgen in het poldergebied. Dit meldt RTV Utrecht woensdag.

Vorig jaar juni brak ook al brand uit in de schuur aan de Laagerfseweg. Toen kwamen 80.000 kippen om het leven. De schuur ligt op ongeveer een kilometer afstand van de bebouwde kom van Woudenberg. Bij de brand komt veel rook vrij.

De oorzaak van de brand, die rond 07.00 uur uitbrak, is nog onbekend.