Stadionplein wordt Johan Cruijffplein

Op 24 maart 2016 overleed Johan Cruijff, een Amsterdammer die de beste voetballer van Nederland wordt genoemd en in 1999 is uitgeroepen tot Europees voetballer van de eeuw. Een man met grote verdiensten voor Nederland en Amsterdam in het bijzonder. Na zijn overlijden hebben veel mensen opgeroepen om Johan Cruijff in Amsterdam op passende wijze te eren. Het college van B en W kiest voor het Stadionplein vanwege de historische binding met Johan Cruijff. Op 28 september 1972 won hij met Ajax in het Olympisch Stadion de Wereldbeker.

Mevrouw Danny Cruijff “Johan had veel met het Olympisch Stadion en het gebied eromheen. Vroeger kwam hij er vaak voor belangrijke wedstrijden van Ajax en het Nederlands Elftal, later ook voor zijn Institute en Foundation die er kantoor hebben. Daarnaast woonden we er in de buurt. Wij zijn dan ook heel blij en vereerd dat het Stadionplein naar Johan wordt vernoemd.”

De ingangsdatum van de naamswijziging zal samenhangen met het moment dat de nieuwe straatnaamborden worden onthuld. Deze datum wordt binnenkort bekend gemaakt. Bewoners en bedrijven aan het Stadionplein zijn met een brief door de gemeente op de hoogte gesteld van de naamswijziging.