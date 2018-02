Zwaar gewonde man (18) aangetroffen in woning Almere

Dinsdag rond 15.00 uur kwam een zorgmelding binnen bij de meldkamer van de ambulance over een gewonde man in een woning. Ambulancepersoneel trof inderdaad een zwaar gewonde man aan. In de woning waren nog twee andere mannen aanwezig. Het ambulancepersoneel vertrouwde de situatie niet helemaal en schakelde de politie in. Om uit te sluiten dat er geen strafbaar feit is gepleegd, is besloten een onderzoek te starten. Twee mannen van 18 en 22 jaar die in de woning waren, zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor. De gewonde, een 18-jarige man, is overgebracht naar het ziekenhuis. Zodra de omstandigheden het toelaten zal ook hij gehoord worden.