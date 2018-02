Vechtpartij in rechtbank Den Bosch tijdens zaak schietpartij Aquabest

In de rechtbank van Den Bosch is woensdagochtend een massale vechtpartij uitgebroken.

Dat was tijdens een pro formazitting over de dodelijke schietpartij in Best in november 2017. Toen werd de 33-jarige Yassine Magiti uit Den Bosch neergeschoten op een parkeerterrein van Beachclub Sunrise waar een feest aan de gang was.

Tijdens de zitting werden familieleden zo boos dat ze de verdachte aanvielen. Het gaat om verdachte Toon N. (39) die vorig jaar ook op het feest in Best was. Toen N. nog maar net in de rechtszaal was, sprong er een man van de bomvolle tribune en viel N. aan. Daarop vlogen meerdere personen naar voren. De verdachte werd meteen bevrijd van zijn belagers en teruggebracht naar het cellencomplex. Nadat de rechtszaal ontruimd was, werd er in de gang verder gevochten. Ook werd een verslaggever van Omroep Brabant bedreigd. Dit meldt het Brabants Dagblad woensdag.

De politie riep mensen op om weg te gaan. De helft van de aanwezigen ging naar buiten, de rest bleef in de gangen. Ook de rechters, de advocaat en de officier van justitie zonderden zich op last van de politie af. In de rechtszaal waren de sporen van geweld duidelijk te zien, aldus de krant. De rechtbank is voorlopig gesloten.

De verdachte Toon N. komt oorspronkelijk uit Eindhoven. Hij had al enige tijd geen vaste woon- of verblijfplaats. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag